疫情升溫，全台停課自5月19日起開始實施，讓各個民間、政府的學習平台使用量都激增。學習吧LearnMode統計過去一週(5/17-5/23)的使用人數達到115萬人，並於5月19日達到最高峰，單日超過50萬人。 (資料來源：Google Analytics和SimilarWeb)。由於停課人潮一時湧入，也讓平台同時在線人數激增，約為平常的50倍，因此於雙北宣布停課隔天(5月17日)，即調度所有人力進行各項軟硬體升級工作，以師生順暢使用為第一優先。

「學習吧」觀察過去一週平台上的用量，學科部份，以國小的「國語」科使用最多，其中又以中年級為大宗，然後才是高年級。在非學科部份，前五名使用量最多的課程分別是「國語日報」、「國際新聞：一眼看天下」、「唐詩」、「成語故事」和博幼基金會提供的「英語閱讀」。顯見學生在家除了依照老師的進度上學科課程之外，也有許多家長會讓孩子接觸中英文的課外教材，培養閱讀和語文素養能力。

在5月13日本土確診人數增加後，學習吧超前部署，立即準備好遠距授課配套措施提供給各縣市教育局處，讓教育局處可以整合各種資源讓學校和老師知道。同時為了幫助老師適應線上同步與非同步教學，在臉書(Facebook)、LINE等社群上，協助使用者即時解決各式疑難雜症；並且加開多場線上直播教學，其中5月16日晚間、疫情擴大前的直播，累積超過3萬位老師點閱，顯見老師們也都為了此次大規模停課預做準備。

內容部份，因應多元學習需求，學習吧也於5月21日上線了各大出版社包含翰林、康軒、何嘉仁的英文學科課程，讓孩子可以在家也能透過人工智慧練習講英文。此外，還有LIS、泛科學等自然素養課程，讓自然科學習充滿探索與趣味，增加孩子在家自學動機。

(科技)