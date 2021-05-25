歐盟執委會5月18日宣布未來兩年的預計稅務立法計劃，包括嚴查低稅率地區空殼公司、要求大型企業公布有效稅率與國別報告、建立歐盟共同所得稅基礎、提供股東權益的擬制利息抵減。

資誠（PwC）指出，歐盟以建立公平和永續的商業環境及歐盟稅收環境，並採取有效措施來促進投資、鼓勵新創，並確保有效徵稅。

不過，歐盟將在2021年第四季提案立法要求企業向稅務機關報告提供必要的訊息，以評估企業是否具有經濟實質活動，或是不當的使用避稅天堂及紙上公司，同時歐盟將建立新的稅務資料庫，以進行監控和加強稅收透明度要求。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇分析，歐盟今年底立法成立稅務資料庫、嚴查空殼公司對台商影響最大，因台商過去多半會透過歐盟低稅率地區成立紙上公司轉投資大陸，這類公司目前雖符合經濟實質活動的控股公司類別，但歐盟持續強化稅務監理，未來可能將要求揭露最終受益人，且支付金流只要涉及歐洲地區，歐盟很可能採高度監管，台商應謹慎以對。

(工商 )