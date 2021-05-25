美國商務部於5月24日發布對包括台灣、韓國、泰國與越南之「乘用車和輕卡車輪胎」(Passenger Vehicle and Light Truck Tires)反傾銷終判結果，裁定對台灣銷美輪胎的反傾銷稅率：正新橡膠公司為20.04％，較去年底公布之初判52.42％為低；南港輪胎稅率為101.84％，略高於初判98.44％；台灣其他廠商為84.75％，略低於初判88.82％。

目前美國國際貿易委員會同步就本案進行產業損害調查，將於25日召開聽證會，預計7月5日發布產業損害最終裁定；倘該委員會認定涉案產品對美國國內產業造成實質損害，商務部將會依據本次終判稅率發布反傾銷稅命令。

經濟部表示，本案自去年底初判結果公布後，國際貿易局及全國工業總會數度與產業界開會研商，協助業者因應後續調查。針對前述國際貿易委員會即將召開的聽證會，除我國相關業者外，亦責成我駐美代表處經濟組以利害關係人身分代表政府出席，提出我輸美輪胎並未對美國產業造成實質損害之論據，盼爭取美方認同，以作成不對我採取反傾銷措施的決定。

(工商 )