由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》睽違一年再次攜手《霹靂布袋戲》跨刀合作，將於5月27日推出2款台版獨家限定變身，英雄級變身－刀狂劍癡「葉小釵」，英雄級變身－毀滅之神「棄天帝」，並復刻廣受玩家喜愛的初代英雄聯名－文戰「素還真」！歡慶聯名開跑，玩家每日登入並通關聯名副本，有機會抽中「葉小釵變身卡」或「棄天帝變身卡」；此外，伺服器中首位透過聯名禮包取得指定聯名變身的玩家，官方將加碼再送出獨一無二的電視版精裝木偶「棄天帝生死一劍版」及「葉小釵驚濤版」，超誠意活動、敬請把握！

《天堂M》聯名影片(八音才子－黃文擇配音篇)

《天堂M》聯名影片

《天堂M》台版獨家限定、《霹靂布袋戲》聯名英雄級變身卡釋出！

《天堂M》於2週年首次與《霹靂布袋戲》跨刀合作，推出聯名英雄級變身「素還真」廣受玩家熱烈好評，官方於5月27日將推出聯名第二彈，同時祭出先前經過社群玩家投票，高票當選希望再次聯名的英雄級變身「葉小釵」及英雄級變身「棄天帝」。

《天堂M》霹靂聯名第二波，推出最受玩家喜愛的棄天帝&葉小釵變身

歡慶聯名，官方推出專屬聯名活動副本：為拯救亞丁世界的「素還真」，面對強大的毀滅之神「棄天帝」雖成功逃命，但因敵人攻擊猛烈負傷慘重，「葉小釵」為拯救命在旦夕的「素還真」，向亞丁世界的玩家們請求協助，立誓從萬惡的泉源「棄天帝」拯救「素還真」。

玩家進入聯名活動副本「拯救素還真」，需擊殺「棄天帝」所帶領的惡魔怪物，並同時保護以NPC形式登場的文戰「素還真」，若成功通關副本則可以獲得「素還真的報答品(活動)」，開啟有機會獲得「[變身卡]素還真(活動)」、「[變身卡]葉小釵(活動)」、「[變身卡]棄天帝(活動)」等豐富獎勵。此外，每日成功通關副本達兩週，還有機會免費抽中聯名變身卡！除了活動副本外，奇岩村莊還會出現葉小釵神兵利器「坎離雙器」的石像，玩家點擊後可以限時獲得buff「葉小釵的庇護」。

《天堂M》登入體驗副本，抽聯名變身卡

伺服器中首位透過聯名禮包取得聯名變身「葉小釵」、「棄天帝」的玩家，官方加碼再送出極具收藏價值的電視版精裝木偶「棄天帝生死一劍版」及「葉小釵驚濤版」；並從購買聯名禮包的玩家中，抽選40位幸運玩家贈送「3D激戰天下－葉小釵(刀說版)」、「3D激戰天下－棄天帝」、「霹靂典藏拍立得－第一彈(盒裝)」等獨家正版週邊，超誠意活動、敬請把握！以上活動內容請依官方網站公告為準。

(科技)