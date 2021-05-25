桃園維納斯時尚會館再爆3人確診，累積群聚達8人，且其中一位確診男公關1晚連跑2酒店、還到過平鎮宮廷商務酒店，也讓桃園有3家酒店都有確診足跡，目前擴大匡列採檢中。另外桃園區公所2員工確診、1主管快篩陽性，桃園市長鄭文燦25日親上火線釋疑，強調2確診的員工都在檔案室服務，未與洽公民眾接觸，但為採高標準，全公所289位同仁全採PCR核酸檢測、並停止洽公3天，確保防疫安全。

鄭文燦表示，桃園區公所有2位檔案室同仁確診，市府昨晚第一時間即將9位檔案室同仁全數採檢、另外該2確診者同樣異地辦公的近80位同仁也採檢，另一位家住新北的主管快篩陽性，目前仍在等新北通報PCR檢測結果。

鄭文燦說，為採高標準，桃園區公所總共有289位員工，全部要採取PCR核酸檢測，會在最短的時間內確定PCR的檢測結果，他強調，目前2位確診的同仁都是在檔案室上班，沒有負責櫃台為民服務，因此不會接觸到洽公民眾，為確保防疫安全，他也宣布桃園區公所改採居家辦公3天，桃園區公所分區辦公的A、B兩棟，全都連兩天大消毒、停止民眾洽公。

鄭文燦說，公所大部分的業務都可跨區收件，因此停止洽公沒有問題，他也請民眾多利用線上申辦，同仁居家辦公一樣可以處理相關的業務，如果採檢結果有新的狀況，才會考慮再調整，目前是居家辦公3天，進行高規格的防疫。

至於桃捷公司也有在維修廠上班的同仁確診，鄭文燦說，該維修工居住新北，因工作屬於夜間維修工作，同單位11位同仁也沒近距離接觸，但為防範未然，仍要居家辦公到31日。

另外衛生局長王文彥也表示，維納斯酒店案新增三例（案號4727、案號4910、案號4912），分別是酒客、日前確診女公關的閨蜜、以及男少爺，該酒店相關確診者增加到8位，其中男少爺在停業前一晚連跑2酒店，14日凌晨1點到維納斯時尚會館、3點轉戰平鎮宮廷商務酒店，也讓桃園確診足跡遍及南北區3酒店。

桃園區公所停止洽公，25日仍有許多洽公民眾前往撲空，有新手媽媽在婆婆陪伴下要來報戶口和申請育兒補助，怔立在「暫停洽公」大海報前，感嘆丈夫還特地請假載她來，只能擇期了。

(中時 )