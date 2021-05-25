3、4月統一發票中獎號碼今（25日）開出，特別獎號為59518250，全數對中可獲獎金1000萬元，本期中獎發票於6月6日開始兌獎，截止日為9月5日。全聯福利中心本期開出一張千萬發票大獎、一張兩百萬特獎，其中千萬大獎只花175元購買鮮乳雞蛋就中大獎。

特獎獎號為81016847，8位數號碼全部相同者，可獲獎金200萬元。3組頭獎號碼分別為22884739、80660537、62637675，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。增開六獎1組，末3碼為187，可得獎金200元。

全聯福利中心本期統一發票共開出一張千萬特別獎與一張兩百萬特獎，其中千萬特別獎開出的幸運門市為新莊中原，消費者花費175元購買鮮乳、洗選蛋等商品，即中了1000萬特別獎。而兩百萬特獎開出門市為花蓮林森，消費者花費233元購買殺蟲劑等商品，就被幸運神眷顧。全聯3、4月份共開出將近30萬個獎項，提醒3、4月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，千萬特別獎與兩百萬特獎得主可能就是自己。

根據財政部統計，上期1、2月統一發票千萬特別獎還有5張尚未兌領，200萬特獎則首次出現全數兌領完畢，上期中獎統一發票領獎期間從4月6日起至7月5日，提醒中獎民眾注意領獎時間，不要與財神爺擦肩而過，

財政部提醒，若使用載具儲存雲端發票，且在領獎前未列印出電子發票證明聯者，也可透過財政部統一發票兌獎APP兌獎。

(中時新聞網)