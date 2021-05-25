再添一例金融業確診，彰化銀行今天表示，南港科學園區分行有1名員工確診，已立即要求該確診者同單位員工改居家上班、自主健康管理，並全面消毒分行，另派備援人力進駐，以維持營運不中斷。

彰銀表示，南港科學園區分行有1名員工於24日確診，目前尚無明顯症狀，已匡列密切接觸者自24日起居家上班；該名員工上週曾請3天防疫照顧假未出勤上班，23日先得知其家屬確診，當天晚間便完成環境清潔與消毒，24日接獲員工確診消息後，再進行二度全面消毒。

彰銀指出，今天已調派備援人力進駐南港科學園區分行，營運不受影響，也請分行同單位員工陸續進行篩檢，相關費用由銀行負擔，以守護客戶及同仁的安全與健康。

彰銀為加強防疫及維持營運不中斷，目前已實施分流上班、異地、異層備援辦公，並持續關心同仁健康狀況。

本土疫情爆發以來，截至目前已有19家金融機構通報員工確診，包含富邦金、國泰金、中信金、玉山金、第一金、新光金、華南金、合庫金、永豐金、中國人壽、台銀、彰銀、安泰銀、板信銀、群益證券、元大證券、法國巴黎人壽台灣分公司、遠東商銀、星展銀行等。（編輯：潘羿菁）1100525

(中央社)