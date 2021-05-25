因應全國第三級警戒延長，停課日期將延長至6月14日，許多學生關心，畢業考、期末考是否有相關的配套，台北市副市長蔡炳坤表示，6月14日後如果可以復課，學校就可以依既定的期程保持彈性；教育局長曾燦金說，期末考學校也可以運用彈性的方式，像是寫作業、報告等各種方式，讓學校有比較彈性的空間。

曾燦金指出，如果6月14日無法恢復上課，學校可以運用多元評量方式來舉辦期末考，像是繳交報告、線上測驗等方法來實施，各校也可以調整定期評量次數更自由更彈性。

(中時 )