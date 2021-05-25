停課延長期末考、畢業考怎麼辦？ 北市府回應了 16:072021/05/25 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育局長曾燦金說，期末考學校也可以運用彈性的方式，像是寫作業、報告等各種方式，讓學校有比較彈性的空間。（摘自北市府防疫記者會直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應全國第三級警戒延長，停課日期將延長至6月14日，許多學生關心，畢業考、期末考是否有相關的配套，台北市副市長蔡炳坤表示，6月14日後如果可以復課，學校就可以依既定的期程保持彈性；教育局長曾燦金說，期末考學校也可以運用彈性的方式，像是寫作業、報告等各種方式，讓學校有比較彈性的空間。 曾燦金指出，如果6月14日無法恢復上課，學校可以運用多元評量方式來舉辦期末考，像是繳交報告、線上測驗等方法來實施，各校也可以調整定期評量次數更自由更彈性。 雙北封城？ 備戰準四級警戒 手語老師疫情記者會不戴口罩成破口？北市府回應 (中時 ) #停課 #延長 #期末考 #畢業考 #北市府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園跟進停課？鄭文燦：缺課率逾2成就停 09:142021/05/18 生活 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 電梯抽驗弊案偵結 涉案工程員輕生 北市府無人被起訴 10:212021/05/18 社會 台北雙子星開發案環評 險流會 04:102021/05/18 焦點要聞 李旻快評》柯文哲戳破陳時中神話 09:582021/05/18 快評 酷課雲採分區分流 老師打臉「我們照表上課」 11:372021/05/18 生活 雙北線上教學大當機 學生崩潰：上不去是怎樣 10:262021/05/18 生活 居家學習爆紅 電信巨擘搶商機 04:102021/05/18 財經要聞 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 北市線上教室「酷課雲」首日登場遭塞爆 老師曝心聲：遠距教學效果有落差 11:442021/05/18 生活 生活熱門新聞 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 中市新增11例確診 足跡包括大雅第一公有市場、西屯路菜市場 - 生活 新竹縣新增1確診 曾陪家人到花蓮待三天 - 生活 雙北病例地圖現染疫熱區 一張圖看你家是否高風險 - 生活 及時雨！翡翠、石門水庫雙進補 網狂謝老天爺 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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