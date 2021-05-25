綠委王定宇昨在臉書稱，大陸對台灣發動認知作戰，立即被PTT網友抓包，指出事實是親綠網路寫手林瑋豐反串、誘導稱PTT接棒大陸認知戰，其妻更是民進黨網路中心副主任楊敏，林隨即致歉並強調其行為妻子無關。對此，資深媒體人陳文茜表示，「這個事件很沒有營養，但它教我們兩件事」。

對於林瑋豐引發的風波，陳文茜今（25日）在臉書發文表示，台灣網軍盛行，這是政黨及特定政治領袖有組織的資訊和個人自由平等的不對稱，它完全違反民主精神。它操作輿論（帶風向），讓多數人喪失思考能力，讓多數性格本來懦弱趨從的人性被操控，霸凌不同意見者。這樣的現象，非常接近網路法西斯。

陳文茜直言，近十年，台灣的輿論，皆由此形塑成千奇百怪的現象。擅長者，為各「偉大」政治人物重用，包括競選總統者，政治人物再處高位，也毫無慚愧心。加上台灣各傳統媒體抄襲網路的惡習，某些傳統媒體也加入杜撰的行列，台灣的言論，早已不是自不自由的問題：而是既不真實，也不深刻，譁眾取寵。甚至已經集體釀成台灣駐日本大阪辦事處蘇啟誠自殺身亡的不幸事件後，也不見媒體反省檢討改變。

現在疫情當前，陳文茜稱，許多重要的事情百廢待舉，包括應該加採購國際疫苗，訓練衛生所、藥房、一般診所及軍方如何超前部署未來疫苗抵達時負責運送、施打，讓醫院醫療人員專事治療，其他人加入篩檢工作、施打疫苗工作，並學習其他國家去年已有的經驗，不要什麼事都丟給醫院，這必然造成醫療體系崩潰。

陳文茜指出，昨天自己看到什麼「認知」新聞，習慣性的不閱讀，不浪費自己的眼睛和時間。因此也不知道這是什麼玩意兒。沒有想到它是一個號稱大陸網軍入侵疾管家的新聞，由某政治人物提出：「中國偽造疾管家對話，交棒給PTT、臉書等社群平台發動攻擊，並說最重可罰一億元」。結果昨晚案情出現大逆轉，PTT揪出此事完全是綠營寫手林瑋豐自導自演，大批網友湧入某政治人物臉書，要求處理林瑋豐，並說「可以處理這位中共同路人嗎？」

其次，陳文茜強調，「權力是一時的，空的，疫情毒株是真的，實的」，它不會跟著網軍風向走，也不會因為被網軍霸凌，造假新聞而消失，就算罵大陸千百萬遍，台灣還是得面臨疫苗短缺，醫護人員快癱瘓，其他疾病患者無法被有效醫治，很多家庭經濟收入失去來源陷入困境的「真實」，她呼籲政府，此時請以蒼生為念。

(中時新聞網)