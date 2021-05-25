擁有momo購物網等網購通路的富邦媒昨天公告將暫停配送至全台醫院及周邊，但隨後更新公告指出，配合宅配業者要求，雙北醫院一律僅配送至收發室，其他地區醫院皆正常配送。

富邦媒進一步表示，大家電需要到府安裝商品暫停「萬華全區」、「板橋及中和部分區域」配送安裝服務，並於電話聯絡時約定延後配送時間。

根據富邦媒最新公告，受疫情影響物流運能，可能造成商品延遲到貨，公司將全力調度。（編輯：楊凱翔）1100525

(中央社)