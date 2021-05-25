momo醫院配送改公告 雙北限收發室其他地區正常 16:132021/05/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 擁有momo購物網等網購通路的富邦媒昨天公告將暫停配送至全台醫院及周邊，但隨後更新公告指出，配合宅配業者要求，雙北醫院一律僅配送至收發室，其他地區醫院皆正常配送。 富邦媒進一步表示，大家電需要到府安裝商品暫停「萬華全區」、「板橋及中和部分區域」配送安裝服務，並於電話聯絡時約定延後配送時間。 根據富邦媒最新公告，受疫情影響物流運能，可能造成商品延遲到貨，公司將全力調度。（編輯：楊凱翔）1100525 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 台灣3大利空炸了 老舊基礎建設恐拖垮晶片業 - 財經 減少接觸 金管會同意視訊取代保險業現行「親晤親簽」制度 - 財經 - 旺報 超爽！花39元買零食中大獎 小七誕生千萬富翁 - 財經 兩岸紅會或可代打 拐彎突破藩籬 - 產業財經 - 旺報 全國停止臨櫃報稅服務 延至6月14日 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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