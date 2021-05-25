李芷婷因疫情取消20多場校園演唱及活動，她最近當起電競直播主，以電競菜鳥身分登全世界最大遊戲影音串流平台-Twitch(圖奇) 開台玩遊戲跟網迷尬聊互動。她不僅添購十多萬3C裝備，還搭配在節目中說說唱唱的橋段特別邀來音樂製作人助陣彈琴，沒想到獲得網友熱烈迴響，首次開台的李芷婷線上同步最高收看人數竟衝破15000人，躍升該平台人氣即時榜第二名，一掃日前金曲奬入圍失利的陰霾。

原本就很愛打遊戲的李芷婷近期因疫情宅在家防疫，她專輯中有一首歌〈你聽聽就好〉，受到知名實況主「超負荷」青睞，打遊戲都會放，引發粉絲關注，「後來跟這位『超負荷』聊天後很多圖奇上的粉絲也鼓勵我開直播，就這樣觸發了我人生的圖奇初體驗！」

李芷婷為了成為專業的電競實況主，請公司添購了十萬多塊的3C裝備，從基本兩台電腦配備到直播主美顏燈、耳機、麥克風一應俱全。她也拉了製作人伴奏，讓說說唱唱部分有如直播演唱會，而許多電競直播主更湧入為她應援，李芷婷相當感謝這些貴人們的幫忙，「真的是無心插柳讓我人生辦線上萬人演唱會的成就解鎖！」

被問到今年金曲獎沒有入圍新人當下的心情？李芷婷表示：「當下絕對很難過很失望，因為我們報的不只有一項，其實在看直播時，差點難過到把電腦砸了！雖然全摃龜，但我仍熱愛音樂，我會繼續努力，回歸到音樂本身，持續突破自己，下一張要做出更好的作品給大家！」她在家耍廢兩天，兩天過後就又開始拿起樂器跟筆努力創作。

至於疫情讓自己最近的商演、校園超過20場全都取消，她表示：「但我覺得沒關係，防範疫情比出去賺錢重要太多，在家好好防疫才是最重要的！現在的活動規劃就是直播以及在家增加創作產值，想要弄個音樂VLOG及多寫歌！」

李芷婷未能入圍今年金曲獎新人，心情失落。（唯有音樂提供）

李芷婷躍升世界遊戲直播平台人氣即時榜第二，僅次LOL世界冠軍賽。（唯有音樂提供）

(中時 )