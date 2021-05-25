台中市經發局聯繫全市五大量販及超市賣場民生物資窗口追蹤物資供給，目前貨源無缺。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布警戒三級還要繼續延長至6月14日，是否會再掀民眾搶購潮？針對民生及防疫物資供需，台中市經發局聯繫全市五大量販及超市賣場民生物資窗口追蹤物資供給現況，並派員現場查察貨架商品供給情形，目前如飲用水、泡麵及其他即食品等民生迫切需求物資供貨充足，尚無缺貨情況，口罩及酒精等防疫物資，賣場陸續調貨補齊，充分供應民眾所需。

經發局經連繫各通路，家樂福賣場向市府表示，例假期間，廠商生產排程關係賣場進貨順序及上架速度，目前並無缺貨情形；大潤發、愛買、大買家等量販店將持續進補貨，不會有缺貨情形發生，全聯目前也無缺貨情形，市府持續關注市面供給狀況，隨時協調各項因應疫情供需作為，讓市民安心防疫放心消費。

經發局指出，先前疫情尚屬平穩時期，各家廠商備貨整備期間長，物資充分備貨，雖初期民眾有較多購物需求，各項民生物資及防疫用品仍供貨無虞。

經發局也派員加強查察全市42處轄管公有零售市場蔬果魚肉蛋等物價，5月上旬南屯、合作、豐原及沙鹿等市場因豬肉批發價格上漲，零售價格每斤微幅調漲4至10元外，其他蔬果魚肉蛋不受疫情影響，價格尚屬穩定。

為維持蔬果魚肉等民生物資穩定供應，如有發現哄抬物價或囤積商品等異常現象，市府人員立即現場輔導，若有破壞市場交易秩序者，通報相關單位查處以維持市場交易秩序。

(中時 )