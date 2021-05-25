疫情持續升溫，新北市長侯友宜25日宣布，26日開始將再新增永和、新店兩處各10里設置熱區防疫中心，設置在活動中心，強化三級警戒服務。

侯友宜說，新北市今天最新疫情新增本土154，校正回歸89人。新北市衛生局表示，第一階段熱區防疫中心市板橋的東區12里與中和漳和區8里，第二階段則市三重西南區12里與新莊北區10里。

這次新增的是新店安康區5里與永和第二區5里，位置設在都設在活動中心，請民眾加強注意。

(中時 )