疫情升溫 新北明再增永和、新店熱區防疫中心 16:142021/05/25 中時 葉德正 、 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情升溫 新北明天再增永和、新店熱區防疫中心。（摘自侯友宜臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續升溫，新北市長侯友宜25日宣布，26日開始將再新增永和、新店兩處各10里設置熱區防疫中心，設置在活動中心，強化三級警戒服務。 侯友宜說，新北市今天最新疫情新增本土154，校正回歸89人。新北市衛生局表示，第一階段熱區防疫中心市板橋的東區12里與中和漳和區8里，第二階段則市三重西南區12里與新莊北區10里。 這次新增的是新店安康區5里與永和第二區5里，位置設在都設在活動中心，請民眾加強注意。 水神做公益 和台灣人攜手防疫 彰縣首開疫情災害應變中心 (中時 ) #熱區 #防疫中心 #侯友宜 #新店 #永和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情不斷擴大 新北開放申請暫時提供免洗餐具 10:522021/05/18 生活 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情升溫又停電 李明依砲轟政府遭網友出征 08:252021/05/18 娛樂 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 10:582021/05/18 社會 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 12:172021/05/18 生活 WSBL》新冠疫情升溫 裁定國泰封后 11:512021/05/18 體育 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 本土疫情升溫 內政部宣布政黨財務申報期限延長至6月底 11:142021/05/18 政治 生活熱門新聞 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 中市新增11例確診 足跡包括大雅第一公有市場、西屯路菜市場 - 生活 新竹縣新增1確診 曾陪家人到花蓮待三天 - 生活 雙北病例地圖現染疫熱區 一張圖看你家是否高風險 - 生活 及時雨！翡翠、石門水庫雙進補 網狂謝老天爺 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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