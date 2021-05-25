疫情險峻，眾多場所為了避免群聚，不是強制歇業就是自行歇業。一名釣蝦場老闆苦中作樂，把空蕩蕩的釣蝦場當遊樂場，獨自一人躺在超大獨角獸游泳圈上悠遊自家蝦池。照片曝光不到24小時，就吸引超過2.7萬網友按讚，更爆笑的是，眾多網友看到戴著墨鏡的「蝦老闆」，狂留言洗版：以為你是沈玉琳！

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》分享照片，他表示自己是開蝦場的，因疫情心酸停業，只能自得其樂，在自己蝦場渡假中。他並表示「不要炮我，笑笑也是過一天」。照片中，這名「蝦老闆」穿著短袖短褲戴著墨鏡，獨自一人躺在超大獨角獸游泳圈上，悠閒在自家蝦池飄盪，彷彿是在海邊度假，感覺相當愜意。

眾多網友被「蝦老闆」照片逗樂，紛紛按讚留言：「疫情過後～老闆下次開放充氣白馬釣蝦」、「網美蝦池」、「哥 疫情結束的話 我也要去你的店裡這樣釣蝦」、「當youtuber，自己用水下攝影機拍蝦吃餌影片，釣蝦技術分析，在家也能賺錢。」、「蝦尖戳到你的獨角獸就會開turbo了」、「一樣的錢為什麼你的比較好玩」。

還有許多網友認為他神似藝人沈玉琳，狂洗版留言：「玉琳哥 賣鬧啦」、「我以為你是沈玉琳」、「我也是」、「看錯+1」、「還放大看 是不是威廉沈」、「好像」。

(中時新聞網)