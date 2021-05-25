歌唱班及農務用工作車群聚圖，再增加７名染疫者，均早已匡列居家隔離中。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

桃園一名30多歲上班族女性日前返家與媽媽聚餐，導致媽媽與三名外甥都確診。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美25日宣布彰化縣新增13例確診病例，全縣今年累計已109例，她強調員林市秀妃養生館15日全國宣布八大停業後仍違法關門偷營業，導致有男客21日消費後回新竹確診，將依法重罰30萬元，並移送彰化地檢署法辦。

王惠美表示，配合中央同步延長全國第三級警戒至6月14日，學校停課期也延長，她呼籲家長們要盡早做好準備，彰化縣疫情非常嚴峻，呼籲民眾齊心防疫，千萬不能鬆懈，乖乖待在家，看書、陪家人聊天，都好，就是別再出門唱卡拉OK引發群聚了。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣居家隔離1197人、完成篩檢7392人

陽性率1.47％，觀察確診個案趨勢，近3日又病例數增加趨勢，實際上陽性率維持平穩緩降。

葉彥伯表示，今天新增13例中，有7例仍屬於水果盤商傳播鏈，包含歌唱班衍生6人、搭乘過果園農務工作車1人，這些都早就在匡列居家隔離中，陸續發病，未再繼續進入社區傳播。

另外，昨天染疫的70歲老翁，同住太太也確診，感染源與北部有關係，秀妃養生館已擴大框列120人，其中負責載客的司機一採陰，而同住母親採檢後確診。

葉彥伯說，住在桃園工作的30幾歲女性15日返回彰化與母親聚餐，回桃園後於22日確診，CT值17，其母親、同住的姐姐和姊姊的三個就讀高中、國中與國小的兒女全採檢，除了姐姐一採陰性，母親和三個外甥4人全確診。

而新竹市50多歲確診男客，疫調指21日曾專程從新竹來員林秀妃消費，若查證秀妃確實違規拉下門來偷偷營業，王惠美表示，將依《傳染病防治法》從重對其重罰30萬元，移送彰化地檢署偵辦。

王惠美呼籲，出門戴口罩、前往市場不飲食，採買時先列清單、不逗留，可通知攤商先備貨，到公共場所保持社交距離，避免到人多地區，而且經濟部不斷強調貨源充足，民生用品買剛好就好不必囤貨，重要的是備齊酒精隨時消毒，多多請攤商送貨、團購採買，也可多多選購彰化優鮮農產品，盡量少出門。

(中時 )