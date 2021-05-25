美國總統拜登日前與韓國總統文在寅在聯合聲明中，提及維持台海和平穩定的重要性，韓國外長鄭義溶昨天也表示，兩岸議題和平解決，跟韓半島議題和平解決原則一樣，都很重要。外交部表示，這是韓國政府首次公開關切台海安全情勢，意義重大。我方感謝韓國政府對台海和平穩定的重視。

拜登與文在寅於美東時間本月21日舉行領袖會談，雙方在會後發表聯合聲明，強調維持台海和平穩定的重要性；韓國外長鄭義溶24日也在新聞節目中，明確指出「區域內的和平穩定至關重要，乃是理所當然的事實」。

對於大陸外交部怒批美韓聯合聲明不應損害包括中國在內的第三方的利益，鄭義溶也強調，韓半島問題須以和平方式解決的原則，與兩岸關係須以和平方式解決的原則，具有相同的性質，希望中國理解韓方立場。

外交部發言人歐江安表示，對美韓元首峰會發表的聯合公報及韓國外長相關談話，外交部表達高度肯定與歡迎，我方感謝韓國政府對台海和平穩定的重視。

她說，台灣與韓國為理念相近國家，共享自由、民主及人權等普世價值；雙方近年在經貿及人員往來等方面交流頻密。2020年韓國為台灣第5大貿易夥伴，我國為韓國第7大貿易夥伴，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發前，台韓互為對方第3大觀光客來源國。

此外，雙邊在文化教育等方面互動也相當密切。歐江安指出，我國政府將繼續與韓國及理念相近國家深化合作，捍衛民主制度與共享價值，並捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

(中時 )