疫情持續升溫，全台民眾生計受影響，前立委謝國樑建議基隆市政府可規畫5到10億預支金計畫，提供業者申請預支金度過眼下難關，待疫情平復後，商家再透過其商品、勞務為對價返還給市府。

謝國樑在臉書發文表示，有很多業者向他反映，這次受疫情店內生意大受影響，他建議市府跳脫既有的紓困思維，以「預支商品勞務」的概念，提供5到10億的預支金讓業者申請以解燃眉之急。

謝國樑說，市府可以編列10億經費作為預支金，申請上限為10萬元，則可幫助基隆1萬個業者度過這次疫情難關，並舉例，若今天便當業者申請10萬元預支金，當疫情解除後，便當店以10萬元的便當（勞務、商品）返還給市政府，市府可將這些便當發送給弱勢家庭、團體，如此並未平白增加市府財政支出，同時減緩業者壓力，還可照顧弱勢族群，形成三贏的善性循環。

謝國樑指出，他提出的「預支金」概念，與行政院6300億的紓困計畫不衝突，而是魚幫水、水幫魚相輔相成，本質上是向業者預支他們的商品、勞務，是有相當對價的關係，也讓民眾多了一項選擇。

(中時 )