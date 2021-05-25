根據紐約聯準銀行周一發布的預測報告，聯準會正在進行的量化寬鬆（QE）資產購買計畫，可能導致其資產組合在2022年底前擴大至9兆美元。

在2020年新冠肺炎疫情爆發之前，聯準會的資產負債表規模約為4 兆美元，現在已經擴大到7.9兆美元，相當於美國國內生產毛額（GDP）約36%，如果聯準會的政策仍然按兵不動，到明年底前，其資產組合就會進一步膨脹到9兆美元，相當於美國GDP的41%。

該預測報告並指出，到2022年底，聯準會的準備金餘額（ reserve balances）可能達到6.2兆美元高峰，並在到頂後穩步下滑。

如果將到期證券的收益再進行投資，到2025年，聯準會的資產組合將大致保持不變。在此之後，隨著聯邦公開市場委員會的貨幣政策立場回歸正常化，該央行的資產組合變化將取決於相關的政策選擇。

紐約聯準銀行的這些預測，是假設到2021年底，美國央行每月仍將繼續購買1200億美元的美國公債和抵押貸款證券，以及在2022年底前，每月購買資產規模逐漸歸零。

(時報資訊)