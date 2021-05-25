59歲香港影帝黃秋生日前來台與莊凱勛、蔡凡熙拍攝LINE TV實境節目《開著餐車交朋友2》，日前疫情升溫，打算繼續拍攝，遭到網友撻伐，製作單位也緊急延拍，但黃秋生25日無預警提前回港曬出一張香港雨景照，並寫下「第一天」，經紀人也證實他昨日上午已搭飛機，提前2周返回香港。

黃秋生經紀人表示原本就是計畫《餐車》拍到5月底回港，但台灣目前疫情的狀況看起來是很難繼續拍攝，加上香港現在又需隔離21天，後面時間表都已經排好了，一出關就要投入8月13日即將公演的舞台劇《ART呃》排練，隔離期間也都在背劇本，「這舞台劇規劃差不多2年了，也不能再改，本來去年就要演出，但當時香港疫情實在太嚴重，藝文表演活動都不能進行，目前疫情已經比較和緩，大概4月慢慢開放，但現在還是要梅花座，入場率大概7成左右」。

LINE TV方面也回應目前大約已拍了3、4集的存檔，也就是還有一半的內容尚未完成，但黃秋生因8月在香港有舞台劇演出，原本就已談好中間6到8月無法在台灣，演出結束後，他預計9月來台錄製節目，製作單位也將視疫情情況恢復拍攝，希望按照原定計畫在秋季與大家見面。

(中時 )