近期新冠肺炎死亡人數逐漸上升，新北市長侯友宜25日表示，新北市目前各大醫院收治病人總共有528人，其中有77人是重症，比例15％相當高，且重症很多是長者，市府將加強醫院與長照機構防疫，落實感控、分艙、分流，除了必要性洗腎與緊急需求，其他都視訊看診，確保長者安全。

侯友宜說，今天整個到現在新北市確診人數達1926人，還是以板橋，昨天總篩檢數量6647人，是最高的一天，熱區的陽性率達4.48％、4.35％，比總平均的3.67％還要高，證明熱區比較容易感，防疫一定要加強。

(中時 )