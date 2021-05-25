今天台灣民意基金會公布五月最新民調，顯示贊成蔡英文總統處理國家大事方式的人從4月的54.4%重挫下滑到45.7%、不贊成者則從29.9%竄升到41.3%，面臨滿意度黃金交叉的危機。對此，國民黨青年部主任陳冠安分析，對比基金會兩次調查時間，從4/17到5/20，臉書大數據中民進黨相關文章的心情總數，「疫情」、「黑道」、「缺電」、「網軍」和「萊豬」是占比前五大的負面事件。

陳冠安臉書指出，從趨勢來看，這是2019年10月之後首見的情況，也就是說，蔡總統透過大選與疫情形成的蜜月效應已然不復再見，面臨第二任最大的政治危機。值得注意的是，民進黨這波從4月到5月的頹勢，竟首度連帶影響到泛綠基本盤崩盤的情況，政黨支持率從33.3%下滑到23.2%，國、民兩黨的差距之小，也是2019年10月之後首見。

蔡英文總統5大社群負面事件。(圖/翻攝自 國民黨青年部主任陳冠安臉書)

而更重要的是，在民進黨大量流失支持率的同時，這些跑掉的淺綠群眾，並未流向其他小黨，因為包括民眾黨、時代力量或是其他小黨的支持率也都下降，反而是中間選民比例大幅成長，從28.7%暴增到37.9%，這更是2018年12月後首見的數據，無色選民重回台灣第一大政治群體的地位。所有政黨裡，則僅有國民黨持成長趨勢。

民進黨5大社群負面事件。(圖/翻攝自 國民黨青年部主任陳冠安臉書)

那民進黨與蔡英文是如何崩掉基本盤的呢？從臉書大數據來看，對比台灣民意基金會兩次調查的時間，從4/17到5/20，民進黨相關文章的心情總數，「疫情」、「黑道」、「缺電」、「網軍」和「萊豬」是占比前五大的負面事件，分別達到心情總數的18.4%、11.7%、11%、9.5%和8.7%；而蔡英文則分別是「疫情」的28.5%、「停電」的12.9%、「藻礁」的7.9%、「萊豬」的6.2%和「缺水」的4.9%。

從這些數值來看，在負面事件佔據民進黨與蔡英文大部分討論聲量的情況下，民調崩盤也是相當自然的情況。仔細來看，影響民進黨的事件，除了受到政府施政牽連，另一個很重要的則是形象受損，包括「黑道」與「網軍」；而蔡英文則主要是來自於施政問題，尤其是疫情聲量竟佔超過四分之一的討論，停電也有八分之一，其他包括兩個公投議題與缺水，也都是重要民生議題。

(中時新聞網)