屏東縣25日公布新增4例本土確診者及2例台北市、彰化縣確診者來屏足跡，共匡列43名接觸者檢疫及隔離；其中案號5466為先前公布確診4226號的胞兄，案5464為4755的妻子，都是親友感染，屏東縣長潘孟安則提醒民眾，這段期間減少不必要的出門、群聚或互訪，多利用電話及視訊，以免形成防疫破口。

衛生局指出，5466、57歲潮州鎮男子因疾病，平時起居均由4226照料，或至外甥經營的早午餐店用餐，在4226確診後，被通知居家隔離，5月23日搭防疫計程車至醫院採檢，24日確診。活動足跡範圍多在早午餐店及潮州河濱公園等處。

案號5464、60歲婦女是4755妻子，先生4755曾與4465駕車前往台東市旅遊，23日確診，5464採檢後24日也確診；而5464在學校任職，因學校停課中，沒有接觸到學生。衛生局疫調5月20日至24日足跡，除了往返學校外，曾至內埔鄉驗車、屏東市建國市場、屏東市全聯屏東自由門市、屏東市統一超商光榮門市等處。

案號5465、76歲萬巒鄉婦人5月20日出現咳嗽、頭痛、頭暈等症狀，自行騎乘電動代步車至診所就醫；5月24日因症狀未改善，轉往醫院治療，陪同的女兒同時匡列採檢，至深夜才確診，為案號5463。

衛生局疫調發現，5465婦人平常活動範圍在萬金聖母聖殿周圍市場買菜聊天，但5463女兒由台北市萬華返屏，她在北部期間曾與台北市確診案3258接觸，詳細足跡仍在疫調釐清中。

此外平，屏縣府衛生局接獲彰化衛生局通報，案號4924、69歲男子曾於5月21日與友人駕車至屏東縣九如鄉等地，並至萬巒鄉海鴻豬腳（萬巒鄉民和路16號）用餐，已經進行環境清消。

案號4777、54歲女子曾於在台北市萬華地區活動，她在北市採檢後即南下恆春找親友，並協助農園工作，衛生局5月24日接獲台北市衛生局確診通報後，疫調在縣內足跡，包括恆春鎮赤牛嶺廟、屈臣氏、全聯、正一大賣場、黃昏市場等處。

目前所有確診者足跡均完成消毒，衛生局進一步交叉比對分析屏東縣本土病例，大致有二個群聚感染源，一是曾有萬華旅遊史的全縣首例3037，至今群聚感染9人確診；另一個是「4465」台東旅遊，該案同車6人現已有3人確診，1人妻子也因接觸而感染，累計4人。

屏縣衛生局也公布潮州快篩站篩檢狀況，24日篩檢98人，25日上午97人，共195人全部都是陰性，但發現申請快篩者以年輕人居多，潘孟安希望符合條件的長輩也能盡快出來快篩。

(中時 )