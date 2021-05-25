疫情連日升溫，各縣市政府管控加嚴，全國第三級警戒延長，全國停課日期也將延長至6月14日，台北市長柯文哲表示，目前較確定停課到5月28日將延長，但至於停到什麼時候，柯坦言「不知道」，未來很難預測，要再看疫情變化。

柯文哲表示，今公布北市各行政感染數字，萬華仍為熱區，但北市其他11行政區皆有案例，因此正確的防疫概念，要當作身邊隨時可能會出現疫情，當作親朋好友會感染。

柯文哲強調，現階段做疫調沒有意義，台北市生活圈，公布足跡沒有意義，因爲沒有公布的地方，「不能保證它是安全的」。

柯文哲指出，昨萬華快篩陽性率從5.9％升為7.8％，數據本來就高高低低，這些病人並不代表整個社區感染，通常有症狀才會來做快篩，因此這數據會比實際上社區感染偏高。

柯文哲認為，透過目前疫情狀況要停課，在看多久以前通知大家我們要恢復正常，未來很難預測，比較確定5月28日會繼續停課，畢業典禮改為線上舉辦，至於停到什麼時候「不知道」，看疫情變化在做說明。

(中時 )