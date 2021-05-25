近來大陸發生多起特斯拉（Tesla）電動車事故，不少車主都表示「煞車踩不下去」，好比5月22日，一輛Model Y電動車進行自動倒車時，失控衝入廣西柳州西環建材市場路邊的店家，黃姓車主事後也自稱無法踩下煞車踏板，目前警方已介入調查。

大陸廣西柳州一台特斯拉電動車倒車時失控衝撞路邊店家。（圖／搜狐）

根據《搜狐》報導，大陸特斯拉事故頻傳，上周六（22日）廣西柳州西環建材市場一帶，一台特斯拉Model Y電動車倒車時，突失控衝撞路邊店家，導致店門口玻璃散落一地，該車車尾也嚴重毀損，對此黃姓車主回應，事發當下他只有輕踩油門，想不到車子瞬間高速退後，想緊急煞車，踏板卻踩不下去，隨後撞到店家的牆才停了下來，所幸現場無人傷亡。

不僅如此，黃姓車主強調，自己開車十多年，從未遇過此狀況，而且該輛肇事特斯拉今（2021）年2月才購入，目前上路3個多月，加上事發前，車主就時常覺得車子操作有異，例如車後行李廂一天自動打開3次，或著中控多次出現黑屏，因此黃姓車主忍不住直呼「此前媒體報導說有部分特斯拉車主遭遇剎車失靈的情況，我一直不信，直到這一次親身經歷才知道這是真的」，認為特斯拉必須給個交代。

但經過多次調查，特斯拉發現多起事故皆因車主操作不當，可還是會進一步做事故鑑定，也願意提供數據配合有關部門開展調查工作，至於特斯拉全球副總裁陶琳過去則揚言「要加強教育消費者」，正巧呼應近來大陸網瘋傳的一系列照片，內容疑為特斯拉買家取車前學習使用煞車系統的課程畫面，不過照片真實性還有待商確，只是許多大陸網友看了不怎麼買單，也很不以為意，嘲諷特斯拉根本「小題大作」。

★中時新聞網關心您：

不良行為，請勿模仿！

喝酒不開車、開車不喝酒

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)