健喬 (4114)趕搭防疫列車！旗下主力產品愛克痰600mg發泡錠-乙醯半胱胺酸(N-Acetylcysteine, NAC），因能有效減少呼吸道黏沫分泌的粘稠性，銷量激增，今年前4月已帶進1.16億營收，目前也全力布局大陸市場，並力拚2022年O2-Q4間取證。

健喬25日在OTC業績發表會中表示，2020年全球受新冠疫情與流感病毒嚴重衝擊下，愛克痰銷量也呈現大成長，主要是醫師認為NAC具很強的抗氧化作用對器官有保護效果，在COPD及COVID 19均有國外多篇臨床文獻研究探討的報告發表，被各大醫學中心廣泛使用的藥品。

目前健喬也極力拓展海外市場，除了已在中國市場註冊的L-Arginin（左旋精胺酸）品項已完成驗證待查廠後即可取證上市，愛克痰品項及氣喘用藥定量噴霧劑，也預計2022年O2-Q4陸續取證。

另外，健喬近年也積極朝向新藥代理布局，2010年和新加坡知名醫藥大廠簽訂的Nimo頭頸部癌新藥，預計2022年上市；2015及2018年分別和日本大藥廠簽訂的Uritos泌尿道新藥及Goofice胃腸類新藥，預計於2022及2023年上市，此三項新藥市值達20億。

至於策略聯盟方面，健喬2020年9月與韓國知名大藥廠Boryung，和台灣在地胃藥市場翹楚吉胃達藥業合作，引進「GelfosRM金吉胃福適凝膠」，2021年1月再取得瑞士諾華藥廠授權引進其肺阻塞用藥，積極與國際藥廠策略合作，讓產品佈局具有更多元發展空間，挹注營收及獲利。

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