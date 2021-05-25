統一發票發獎，全聯福利中心本期統一發票共開出一張千萬特別獎與一張兩百萬特獎，其中千萬特別獎開出的幸運門市為新莊中原，消費者花費175元購買鮮乳、洗選蛋等商品，即中了1000萬特別獎。

而兩百萬特獎開出門市為花蓮林森，消費者花費233元購買殺蟲劑等商品，就被幸運神眷顧。全聯3、4月份共開出將近30萬個獎項，提醒3、4月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，千萬特別獎與兩百萬特獎得主可能就是自己。

(工商 )