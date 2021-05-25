全聯新莊中原店開出發票中千萬大獎 16:382021/05/25 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 統一發票發獎，全聯福利中心本期統一發票共開出一張千萬特別獎與一張兩百萬特獎，其中千萬特別獎開出的幸運門市為新莊中原，消費者花費175元購買鮮乳、洗選蛋等商品，即中了1000萬特別獎。 而兩百萬特獎開出門市為花蓮林森，消費者花費233元購買殺蟲劑等商品，就被幸運神眷顧。全聯3、4月份共開出將近30萬個獎項，提醒3、4月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，千萬特別獎與兩百萬特獎得主可能就是自己。 桃園母子基隆姊妹 到過萬華確診 疫情延燒 本周中職一軍延賽 (工商 ) #全聯 #千萬特別獎 #兩百萬 #特獎 #新莊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情狂燒多日 鄭麗文：蔡總統該親自出馬採購疫苗了？ 09:532021/05/18 政治 新北新莊強力防疫聯合稽查 20人未戴口罩重罰 12:562021/05/18 社會 可治新冠肺炎 衛福部核發中藥「清冠一號」臨時藥証 12:072021/05/18 生活 萬華女侍以看護名義南返雇主家？議員籲警方盡快尋回快篩 11:312021/05/18 生活 接任社長與十五億日圓債務 07:002021/05/18 科技 科技大廠防疫、節水上發條 04:102021/05/18 財經要聞 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 《國際經濟》達拉斯聯準銀行總裁：2022年首次升息的看法沒有改變 12:342021/05/18 財經 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 cookie 即將消失 CTV 成最大贏家？2020 聯網電視廣告收入衝破歷史紀錄 09:002021/05/18 科技 財經熱門新聞 台灣3大利空炸了 老舊基礎建設恐拖垮晶片業 - 財經 減少接觸 金管會同意視訊取代保險業現行「親晤親簽」制度 - 財經 - 旺報 超爽！花39元買零食中大獎 小七誕生千萬富翁 - 財經 兩岸紅會或可代打 拐彎突破藩籬 - 產業財經 - 旺報 全國停止臨櫃報稅服務 延至6月14日 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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