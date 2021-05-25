美股科技股引領全球股市一片紅通通，25日台股跟著開高走高連三漲，且外資雖續賣超，但仍匯入資金，加上出口商拋匯，激勵新台幣升勢強勁，上演股匯雙漲，終場收在29.876元兌1美元的逾二周新高，升值7.4分，台北外匯經紀公司成交量9.38億美元。

外匯交易員指出，美股科技股展開反攻，四大指數齊揚，帶動台股衝衝衝，開高收漲257點，指數來到16,595點，僅管外資續賣超，但金額僅新台幣11億元，且成交量大於前一個交易日，在匯市仍匯入資金，及國際美元弱勢，加上出口商拋匯，均推動新台幣走強，盤中最高來到27.838元。

外匯交易員認為，本土疫情未見稍緩下，外資近來常見早上拋匯、午後買匯，換股操作快速，使得新台幣跟著由升轉貶或升幅收斂，方向相對不明確。出口商則是一有美元就進場拋匯，另一方的進口商及海外投資款則順勢進場撿便宜，買賣力道互為拉鋸，新台幣跟著呈現雙向整理，不易暴漲暴跌，短線預料續為區間整理格局不變。

(工商 )