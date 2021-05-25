苗栗縣南庄24日下午一場大雨，讓中港溪水量明顯增多。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄24日下午一場大雨，民眾25日一早趕往田美堰查看進水狀況。（謝明俊攝）

田美堰增設1管大型抽水管抽取伏流水供應東興淨水場使用。（謝明俊攝）

南庄地區25日上午烏雲密布，居民期望持續降雨來解決旱象。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄24日下午突來一場雷雨，1個多小時的雨量約有20釐米，替永和山水庫帶進約40萬噸水，苗栗縣議長鍾東錦見到下大雨，趕緊衝到田美堰觀察進水狀況，並打電話向縣長徐耀昌報喜訊，2人高興得在電話中像孩子般歡呼，許多鄉親25日一早也趕到田美堰觀看水情，期望持續午後降雨來抒解旱象。

永和山水庫蓄水量已至極危險等級，水利單位持續在中港溪沿線挖尋可用水源，以導入東興淨水場使用，苗栗縣長徐耀昌與議長鍾東錦2度會勘田美堰水情，研擬取用各可能水源方案。

24日中午開始，南庄中港溪上游的蓬萊溪及大東河山區，下起大雨，雨勢分布在南庄鄉大部分區域，也就是田美堰上游集水區域，雨水迅速流向田美堰，自24日下午開始至25日中午，24小時內已進帳近40萬噸。

這波雷陣雨雨勢延續約1個多小時，共計下了20釐米雨量，突來的雨勢，讓中港溪上游溪水明顯增加，並全部被收集進田美堰，大南埔圳的入水口水量也明顯增多。

住在南庄的苗栗縣議長鍾東錦發現下大雨，立即趕到田美堰查看進水狀況，見到水量明顯增加，鍾東錦開心地打電話給縣長徐耀昌報佳音，2人在電話中興奮大叫，像極了開心的孩子。

頭份永和山水庫維繫了竹南頭份2地近20萬人口用水重責，水庫水源就是依靠田美堰蒐集中港溪上游溪水，由大南埔圳輸往水庫，再轉往東興淨水場處理後供應民眾使用，因此，南庄午後大雨消息傳開後，25日一早，就有不少民眾趕往田美堰查看進水狀況，感謝老天幫忙，更希望這幾天降雨持續，解除旱象。

(中時 )