新冠肺炎本土確診案例爆發，每天確診人數新增上百例，今天新增281例本土個案、校正回歸261例，其中花蓮再增1例確診，迄今已累計5例。由於案5310為花蓮中正路遠傳電信門市客服人員，17日至22日期間多在門市上班，曾於20日前往診所就醫，衛生局目前已完成其足跡消毒作業，共匡列居家隔離者18名。

花蓮縣衛生局今下午在線上直播說明，案5310為26歲女性，家住吉安鄉，是花蓮市中正路509號遠傳門市客服人員，已匡列案5310的7位家人、門市7名同事、來自新北市的3名客戶及醫院1名醫師，共18人；其中7位於防疫旅館、8位於住家1人1室，來自新北市的3名則是轉新北居家隔離。

衛生局長朱家祥說明案5310疫調足跡，5月17日早上10點50分至下午2點在門市上班，下午2點至2點半期間有和住在新北市板橋區的同學與其母親接觸；18日全天在門市上班，不過晚上6點至7點有和來自新北市的客戶有接觸；19日全天在家休息；20日上午在家休息，因感到頭暈、鼻塞，下午2點半到2點35分到診所就醫，不過體溫正常；21、22日全天在門市上班；23日上午在家休息，上午11點20分到30分前往診所就醫，因有發燒未入所，並聽從醫師建議，於11點40分到12點前往醫院急診就醫，在院外篩檢站進行篩檢，下午則返家休息；24日上午9點仍感到發燒、咳嗽，前往醫院急診就醫後確診。

朱呼籲曾出入和確診個案疫調足跡相關場所者，6月8日前須進行自我健康檢查，有相關症狀，請配戴醫用口罩儘速就醫，且不得搭乘大眾交通工具。另，花蓮目前共有5名確診個案，共匡列35名居家隔離者中，目前只有從新北返回光復鄉的汽修工太太確診，為案4329。

由於近日不少從外縣市民眾紛紛到花蓮避難，甚至有民宿業者反映，外地投宿客量測體溫後，發現他有發燒現象產生，被拒絕入住後，反而轉向其他民宿，擔心縣內是否會因「避難」而產生防疫破口。

花蓮縣政府秘書長張逸華表示，這段期間，如果民宿業者遇到外地的遊客，且量測體溫後發覺有發燒情形，應急速聯繫衛生局，請他們趕緊派員處理，他無奈地說，政府無法要求民眾是否能移動，只能夠道德勸說，不過防疫需要靠每個人嚴正以待，這已經不是入不入住的問題，建議業者應聯繫住客，要求他趕緊接受治療，尊重防疫措施。

此外，新竹縣今天新增一名確診個案，案52995月21日至23日則與家人開車前往花蓮處理家中事務，期間住在花蓮縣新城鄉一處民宿，但因旅館屬於不公開足跡，新竹縣政府已通報花蓮縣政府，並已完成消毒。

(中時 )