梓梓本名董梓甯，曾經是前《大學生了沒》節目班底，現在是女團「伊梓帆」的成員之一，因為甜美的外型、火辣的身材，受到許多年輕族群的喜愛，目前在個人社群IG擁有62萬粉絲追蹤，昨(24日)分享居家生活日常，並Po出一張自拍照露出姣好的身材，引發了網友們的討論。

梓梓昨(24日)在個人Instagram分享，這段防疫期間的生活心得，她表示: 「防疫期間每天跟我的貓膩在一起，我們都一起睡午覺，與沙發融為一體。」在照片當中，可以看到梓梓穿著一件淺灰色的上衣自拍，露出低胸爆乳疑似激凸走光，短版蕾絲睡衣背心也秀出纖細小蠻、白皙皮膚，左手旁邊並抱著一隻貓咪，時常與貓咪一起睡午覺，讓許多粉絲直呼: 「好性感! 」

梓梓坦言提到: 「防疫期間我真的完全沒有出門，連吃都是自己煮，生鮮宅配買了好多菜，冰箱都是蔬果，這幾天吃得好營養都自己煮。」她呼籲大家，防疫我們都要盡最大的努力配合，想要好好保護自己、保護身邊的人，希望大家配合阿中部長，讓情趕快好起來，更坦言:「無法開始工作也不是辦法。 」

許多粉絲在下方留言回應，表示:「這張好不像你」、戴眼鏡最美的人就是妳」、「我果然喜歡戴眼鏡的你」, 「和豹豹一起睡覺太萌了」、「貓表示開心死」、「好看阿 好想拍女友系列」、「不像你更美了」、「睡到翻了」、「好喜歡這張喔」、「抱抱掌握大權」、「梓梓 漂亮」梓梓並受到許多粉絲的喜愛。

(中時新聞網)