台美斷交後首見，謝長廷邀美駐日官員到官邸餐敘。取自謝長廷臉書

我駐日本代表謝長廷於日本時間5月24日晚間6時在職務宿舍宴請美國駐日代辦楊舟，日本國會最大跨黨派友我團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員等友好政要也應邀出席，雙方就區域和平、經濟繁榮等共同關切議題深入交換意見。這是台美斷交以來，美國駐日官員首次進入我駐日代表官邸。

謝長廷今天在臉書表示，昨晚邀請美國駐日本大使館代辦Joseph Young及日方政要友人，在職務官舍餐敘。就區域和平繁榮等問題交換意見，這是第一次，也是一個新的開始，對三方加強聯繫合作，有重要意義。

外交部發言人歐江安表示，我與美國向來是關係緊密的重要夥伴，外交部樂見美國駐日大使館與我駐日本代表處密切交流互動，並期盼與理念相近國家持續深化互惠合作關係。

楊舟在今年3月也曾邀謝長廷到他的官邸會面，楊舟當時也於推特公布這項消息，表示雙方討論區域穩定、經濟繁榮、強化人員交流等廣泛議題的共同優先事項。

(中時 )