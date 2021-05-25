藝人林可彤本月16日順利產下二寶，目前正在月子中心好好休養，沒想到天不從人願，不僅得照顧大兒子，就連原本以為是神隊友的老公，不僅沒幫到忙還跟著添亂，讓她崩潰直呼：「請問是誰在坐月子？是我！」

林可彤表示生完二寶後，老公跟大兒子狀況不斷，先是老公在診所睡一晚閃到腰，大兒子則是冷氣吹到流鼻涕，接著父子倆還接連咳嗽，想趕兩人回家卻一直趕不走，沒想到搬到月子中心，狀況依舊沒有改善，除了聽大兒子整天叫媽媽，還得餵飯、陪玩、洗澡、吼小孩做好做滿，跟在家裡沒有兩樣，忙到分身乏術時，老公還會蹦出一句：「我覺得你都不關心我」，讓她理智線斷裂怒吼：「是嫌老娘還不夠忙嗎？！」

林可彤透露每天都是自己最早起床擠奶最晚睡覺，晚上還得講完床邊故事，父子倆才肯好好睡覺，加上嬰兒室裡還有一枚嫩嬰，讓一打三的她備感無奈，崩潰大喊：「好想請問是誰在坐月子，是我啊！是我！是我！是～我～啊～」更語重心長表示：「大家都說生老二之後，大寶會退化，我沒想到我連老公也退化」。

對此，許多媽媽們也分享自身經驗，紛紛留言：「我生老三做月子，結果三名男子在月子中心搭帳篷、打電動，我要擠奶還要幫孩子洗屁股，還要張羅他們吃飯睡覺」、「大寶停課，爸爸買一堆零食來渡假，我就問誰在坐月子」、「一定要狠心把他們趕回家，不然妳會累倒」。

(中時新聞網)