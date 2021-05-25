金門快篩令被中央撤銷，一大早就急撤快篩站，讓金門縣長楊鎮浯當場動怒。對此，國民黨立委賴士葆也批評，只有衛福部長陳時中說了才算，陳時中以為台灣可以是北韓的統治模式嗎？陳時中耍官威，卻害苦了台灣人民。

國民黨團總召費鴻泰質疑，很多縣市都有設置快篩站了，為什麼離島的金門不能設快篩站，是不是疫情打破陳時中「＋0」神話之後，他覺得自己權威被挑戰了，所以覺得外島是「小朋友」，他就耍官威。

賴士葆要行政院長蘇貞昌提醒一下陳時中，現在真的不是耍官威的時候，金門醫療量能有限，地方政府超前部署，兩度向中央申請快篩站，被遭到已讀不回，這就是官僚的作風。去年彰化衛生局篩檢出無症狀的確診者，不僅沒有被表揚肯定，還下令政風調查，就可以窺見陳時中愛耍官威已經成癮。地方政府關心民眾福祉，卻被中央政府派人拆除快篩站，這樣根本與民意對立。疫情已經近乎失控，怎麼會不知道官僚態度是民眾最深惡痛絕的。

賴士葆指出，如果不是雙北市當機立斷設了快篩站揪出確診者，台灣的疫情還真難以想像。一年多來政府一直採少篩少確診維持加零的假象，好繼續扮演國際防疫模範生的形象，這樣的思維已經深植在陳時中的腦子裡面，所以心中始終抗拒設立快篩站，以免爆出更多的確診人數。過去不敢面對現實，所釀成的惡果，現在心中還是無法說服自己誠實的面對。從來不思想為什麼世界各國都是普設快篩站，難道他們都錯了嗎？

賴士葆指出，最近國際多家媒體分析台灣防疫破功是因為自滿的緣故，陳時中還是掩耳不聽，繼續堅持他是防疫總指揮官，台灣是世界防疫的典範，一定要「標準一致、說法一致、做法一致、」，只有他說了才算，陳時中以為台灣可以是北韓的統治模式嗎？陳時中耍官威，卻害苦了台灣人民。

(中時 )