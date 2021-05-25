確診者案5083，是麥寮鄉一家往返麥寮與汐止家的工程行老闆，他的妻子（案2776）19日在台北就已確診，他卻未被通知匡列隔離。（周麗蘭攝）

住台北市北投52歲女性（案4354）回崙背探視父親，她23日確診，匡列隔離12人、自主健康監測30人。（周麗蘭攝）

因應兩起感染事件，雲林縣衛生局明天（26日）下午2點到6點將在麥寮鄉三盛村福安宮、以及早上9點到下午3點崙背鄉詔安客家文化館迴廊做熱區快篩。褒忠鄉新湖村集會所明天下午2點到6點也同步快篩。（周麗蘭攝）

雲林縣今（25日）出現第7例新冠肺炎確診個案，以及第14例外縣市確診者但有雲林縣足跡。確診者案5083，是麥寮鄉一家往返麥寮與汐止家的工程行老闆，他的妻子（案2776）19日在台北確診，但新北衛生局未通知雲林縣衛生局，以致沒有匡列她丈夫居家隔離，案5083直到23日發燒才就醫採檢確診。

雲林縣長張麗善表示，5083是65歲男性，平時居住麥寮鄉三盛村，假日回新北市汐止區住家， 15、16日曾返回汐止，其妻（案2776）19日於台北市醫院確診，5083在16日下午回到麥寮，雖19日也出現症狀但未警覺。

衛生局長曾春美表示，目前雙北的確診案例非常多，其妻（案2776）19日確診的訊息並未告知雲林縣衛生局，若獲悉一定會匡列她丈夫居家隔離。

案5083從16日到23日都在麥寮工業區出入，19日傍晚6點至8點曾到水林鄉助唸，20日曾到藥局，23日發燒被救護車護送就醫採檢，CT值是19，匡列居家隔離5人、自主健康監測29人。

今天新增外縣市感染但有雲林足跡的確診者是住台北市北投52歲女性（案4354），平時居住北投，12日身體不適就醫，14日至17日返回崙背鄉阿勸村探視父親，在父親去診所就醫，17日下午返回台北，19日明顯有發燒症狀，21日就醫採檢，23日確診，匡列隔離12人、自主健康監測30人。

因應這兩起感染事件，雲林縣衛生局明天（26日）下午2點到6點將在麥寮鄉三盛村福安宮、及後天（27日）早上9點到下午3點在崙背鄉詔安客家文化館迴廊做熱區快篩。褒忠鄉新湖村集會所明天下午2點到6點也同步快篩。

曾春美表示，今天在東勢鄉安南村鎮玄宮快篩195人，全部都是陰性。

(中時 )