PTT八卦版出現親綠寫手反串、帶風向，遭鄉民質疑是綠營在網路進行認知作戰。國民黨主席江啟臣今天批評，民進黨的1450網軍升級成「做賊與抓賊」，身兼黨主席的蔡英文總統，黨政權力一把抓、不做正事，反而用政府的角色鼓吹打假，用政黨角色造假，費盡心思為執政成績擦脂抹粉，擔誤台灣的前途。

江啟臣表示，民進黨網路社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，在臉書上質疑PTT八卦版受到認知作戰，民進黨立委王定宇引用該貼文，要求相關單位嚴查，表示要用國安法罰1億，蔡英文總統也在臉書上說不要被假訊息鼓吹移除疾管家，影響台灣防疫。

他指出，諷刺的是，昨天有網友竟查出林瑋豐使用的PTT帳號「bj26bj」，在八卦版批評衛福部長陳時中及台灣防疫，甚至大力吹捧中共，在轉戰其他臉書說PTT受到中共滲透，自己縱火、自己滅火。

他痛批，民進黨是當前執政黨，在疫情如此嚴峻的此刻，全民積極配合防疫，卻有民進黨人士用匿名、反串的方式，製造恐慌言論，再由民進黨公職人員大肆宣傳認知作戰，是為了誰的認知？又是誰在作戰？打擊的對象又是誰？

他說，過去民進黨用1450網軍帶風向劣跡斑斑，他已在立院提案修預算法來遏制網軍治國的行為，如今網軍升級成「做賊的是民進黨、抓賊的也是民進黨」。難道這就是民進黨防疫的超前部署嗎？

國民黨今天宣布，將結合黨團及民意代表成立「打假訊息反認知作戰中心」，江啟臣表示，未來當發現有類似假訊息時，會立刻向社會大眾公布，同時也將向相關單位進行告發，讓這類混亂社會秩序、破壞台灣團結的作法無所遁形。

江啟臣強調，中華民國憲法開宗明義就闡明「保障民權、奠定社會安寧」的制定精神，然而民進黨卻反其道而行，成為侵犯民權、擾亂社會安寧的帶頭者；黑道、網軍已成民進黨政府執政最鮮明的印象，人民希望蔡政府儘速解決缺水、缺電、缺疫苗等使得生活受到影響的問題。

(中時 )