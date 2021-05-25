本土疫情升溫，中央指揮中心今宣布三級警戒延長至6月18日，全台各級學校停課也延長，外界質疑是否也同步宣布停班。對此，新北市長侯友宜表示，5月15日至今，新北疫情一直處在高峰，若長期以來整個趨勢沒有往下掉，將建議中央「必要的時候做好停班準備」。

侯友宜表示，5月15日到25日將近10天，新北疫情一直處在高峰，沒有往下掉的趨勢，社區篩檢站陽性篩檢率3.67％，熱區篩檢站4.48、4.35％左右，整個趨勢沒有往下掉，目前沒有樂觀的條件，高峰期若沒辦法往下拉、往下掉，到了一段時間會建議中央必要的時候該停班，做好停班準備。

對於警戒升級後，各產業受創，侯友宜也說，中央跟地方一定會提出相對紓困專案，不要說停班，很多服務業、餐飲業受創，呼籲中央紓困專案，給地方權限，請各單位準備好了，讓這段時間最辛苦的行業，讓他們度過難關。

(中時 )