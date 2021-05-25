陳姓男子在臉書社群發布有關新冠肺炎假消息，今年1月21日指稱「居家隔離、健康自主管理的人到處趴趴走，桃園就有48個」，案經桃園市府新聞處長詹賀舜澄清，感染源均有跡可循，並無封城計畫，桃園市刑警大隊依違反《嚴重特殊傳染應肺炎防治及紓困振興特別條例》函辦，士林地檢署偵結，考量貼文是為了提醒民眾戴口罩，依法予以緩起訴，為期1年，並向公庫支付1萬元。

陳男以暱稱「陳一白」帳號登入臉書公開發布，「居家隔離，健康自主管理的人，仍到處趴趴走，沒事少去公共場所，出門到人多的地方，注意衛生防護措施，1月5日至7日桃園市新冠病毒列管人口為48人，1月18日、1月19日增加10名，合計列管58人。」

市府新聞處當天發出新聞稿澄清，桃園的10個本土案例，不管是院內感染或社區感染皆有感染源可尋，現依指揮中心指示進行完備的防疫措施，也無外傳的封城計畫。

處分書指出，陳男散播新冠肺炎疫情不實訊息，犯後坦承犯行，檢察官考量動機是為了提醒民眾戴口罩，且已在臉書社團發文澄清，並深表悔悟，予以緩起訴，並向公庫支付1萬元。

(中時 )