國內本土疫情升溫，台北市萬華區的阿公店茶室、飲酒店及茶藝館爆發群聚感染，成為這波疫情的重災區，許多網友好奇這些娛樂場所到底有多好玩，甚至有確診者願意連續26天從八堵搭火車到萬華消費；其實早在2年前YouTube頻道「哈哈台」就街訪過「上班時間的『萬華區』閒人」，其中一位摸摸茶阿伯就大爆茶室的消費規則，這支影片也因演算法影響再度受到討論。

影片中，有個白髮蒼蒼、身形瘦弱的阿伯，被問到「平常在萬華區這邊有什麼娛樂嗎？」他先遮住臉，靦腆的回應：「妳不要笑」接著脫口「摸摸仔奶，茶室啦！」阿伯侃侃而談茶室行情，「泡一個茶200啊，小費200啊，喝酒再另外算，一般大概1千到800就可以解決了啦！」哈哈台繼續追問之下，才知道阿伯是個獨居者，平常沒有家人在身邊，靠著茶館等娛樂場所得到慰藉，臨走前，他拿出掀蓋型手機，拍下哈哈台的女成員，想要向茶館的朋友們吹噓「這是我孫女」。

除此之外，萬華的遊藝場也是許多阿伯喜歡流連的地方，玩一次俄羅斯方塊只要10塊，可以打一個小時，在場的阿伯透露，自己住在大安區，一個禮拜會來萬華三次，大讚這裡娛樂項目超豐富，「喝酒、唱歌、阿公店、象棋、賭博玩具、電動玩具」應有盡有。

阿公店興盛，卻苦了部分的女性居民，一名當檳榔西施的阿姨表示，她住在萬華50年了，為了養小孩賣檳榔，但不太喜歡萬華的環境，「艋舺以前都開很多阿公店，我們住在路邊，家裡如果有女生，窗戶又沒關的話，就會一直有人伸頭偷窺，我女兒非常生氣！後來窗戶都用報紙貼得密不透光」。

該支影片因萬華疫情關係，演算法推薦給眾多網友，因此再度受到熱議，許多網友紛紛關心阿伯們的下落，「哈哈台」也在影片下方回應：「這兩天有許多哈粉關心萬華阿伯的近況，其實去年我們就有回到萬華蹲點數週，試圖尋找阿伯的蹤跡，但還是找不到，我們真心希望阿伯身體健康！一切平安，哈哈防疫台呼籲大家團結防疫，切勿獵巫，盡量待在家，盡量外帶，在外一定戴口罩，勤洗手多消毒，下載台灣社交距離APP，大家加油！」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

《哈哈台地區的街訪》EP2 - 上班時間的「萬華區」閒人 🎤 Pedestrian in Wanhua District, Taipei Taiwan｜哈哈台

(中時新聞網)