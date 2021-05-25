國內疫情升溫，國民黨立委李貴敏說，現在最重要目標無疑是盡速施打疫苗，取得群體免疫。但至今，台灣只拿到71萬劑AZ疫苗，民進黨政府面對疫苗供應期程與規畫仍是黑箱作業，令人擔憂。中央如果不准大陸疫苗進口，也應有替代方案，或至少說淸楚講明白為什麼陸商代理的BNT疫苗，或其他獲得WHO認可並已在全球其他國家施打的疫苗，在台灣迫切需要疫苗之際仍不可以進口？李貴敏強調，憲法保障人民健康權，執政當局絶不能罔顧人民健康權、封殺民眾選擇的權利。

李貴敏指出，民眾當下最關心問題無非是「疫苗到底什麼時候進來」？但我們至今只看到民進黨團隊大搞「認知作戰」，什麼事情都政治化。明明是BNT生產的疫苗，包括美國、英國或歐盟也都已批准使用BNT疫苗，衹因為代理商是陸商就不准進，這有道理嗎？此外，民進黨政府雖一再大內宣稱台美方關係是史上最密切時刻。果真如此，美方到底提供多少疫苗？何時入境？何時施打？究竟是不能說？還是全無規劃？祗能任人宰割？

李貴敏質疑，難不成蘇揆團隊還等著炙手可熱的疫苗供應商自動上門嗎？歐美缺晶片時，美國總統拜登不也親邀台積電洽商，有高高在上等台積電申請投資嗎？取得疫苗既是行政單位的義務，台灣沒有疫苗巳是現實，只要有任何取得可能性，行政單位均應該全力爭取。無論如何，也總比坐在家裡坐等人家施出援手較可能成局吧？

李貴敏表示，台灣人民的安全與健康是最重要的問題，中央疫情指揮中心怠惰至今所造成的疫情擴散，已不能只靠閉關自守解決！尤其時到如今，台灣疫苗施打率只有百分之一，幾乎是全球最低，所以只要是WHO認可的疫苗，就應該容許進口，至少讓民眾可以選擇要不要施打？或施打哪個牌子？甚或想等待國產疫苗等。

李貴敏批評，台灣疫苗施打率落居全球末段，已是以外貿為核心的台灣一大恥辱，更是重大危機，透過談判交換資源與分享競爭優勢，本是國際貿易常態，韓國透過美韓峰會，促成雙方疫苗、半導體合作就是最好例證。民進黨政府應該把施政重點放在盡速取得足夠且受信賴的疫苗上，如果防疫指揮層級毫無頭緒，就換專業的來吧。

(中時 )