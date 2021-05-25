彰化縣長王惠美（左）強調會對違規營業的員林按摩店重懲，依傳染病防治法，重罰30萬移送檢方法辦。（謝瓊雲攝）

30幾歲桃園女返回員林與母親、姊姊聚餐，桃園女22日染疫確診，彰化縣衛生局對其彰化家人採檢，其母親和三個外甥也染疫。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣員林市昨爆出秀妃養生館6名陸籍50幾歲按摩女都確診，彰化縣衛生局緊急匡列40名男客，及80名同住親友採檢，除了一名專載男客的司機同住母親確診，初步採檢均呈陽性。

但員基昨晚間爆出300名等候篩檢的人龍，遭媒體誤解是尋芳客或相關接觸者，引發家長抗議，彰化縣長王惠美忍不住幽默澄清，強調我們彰化尋芳客可沒有那麼多，彰化人是很有水準的；這些人都是因為有考生確診，而被被衛生局匡列主動通知來採檢的啦！

彰化縣長王惠美解釋，桃園一名確診的女子15日回員林找母親聚餐，回到桃園之後確診，彰化縣衛生局接到通報後，趕緊匡列通知確診女的媽媽、姐姐，和姐姐的三個小孩採檢。

這三名小孩分別就讀高中、國中、國小，結果都確診，因為有些考生和確診者是同一個考場，衛生局擴大匡列，這些家長們比較緊張，所以昨晚就急著帶孩子們去醫院排隊等篩檢，人數多達300人，剛好又爆發秀妃養生會館陸女群聚確診事件，大家都急著跟病毒賽跑，才會導致媒體報導時不當聯想，誤會了啦！

(中時 )