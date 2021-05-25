彰化縣員林市昨爆出秀妃養生館6名陸籍50幾歲按摩女都確診，彰化縣衛生局緊急匡列40名男客，及80名同住親友採檢，除了一名專載男客的司機同住母親確診，初步採檢均呈陽性。
但員基昨晚間爆出300名等候篩檢的人龍，遭媒體誤解是尋芳客或相關接觸者，引發家長抗議，彰化縣長王惠美忍不住幽默澄清，強調我們彰化尋芳客可沒有那麼多，彰化人是很有水準的；這些人都是因為有考生確診，而被被衛生局匡列主動通知來採檢的啦！
彰化縣長王惠美解釋，桃園一名確診的女子15日回員林找母親聚餐，回到桃園之後確診，彰化縣衛生局接到通報後，趕緊匡列通知確診女的媽媽、姐姐，和姐姐的三個小孩採檢。
這三名小孩分別就讀高中、國中、國小，結果都確診，因為有些考生和確診者是同一個考場，衛生局擴大匡列，這些家長們比較緊張，所以昨晚就急著帶孩子們去醫院排隊等篩檢，人數多達300人，剛好又爆發秀妃養生會館陸女群聚確診事件，大家都急著跟病毒賽跑，才會導致媒體報導時不當聯想，誤會了啦！
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。