聯合再生(3576)今舉行線上法說，發言人潘蕾蕾表示，聯合再生將在3Q和策略投資人成立YieldCo（固定收益公司），初期資本額約20億元，目前洽談的對象包括海內外的公司和相關綠能基金等。聯合再生今年也確立，其自行開發的電站今年起將全部長期持有，目前電站建置約有200MW，目標3年達到500MW，之後再邁向1GW。新的YieldCo公司，聯合再生持股將逾5成，規畫3年內注資33億元。

YieldCo是指太陽能電廠或電站的營運者，將手上的售電收入合約，轉換成為理財商品，通常時間長達20年，且利率相當優惠。

聯合再生目前的3大事業體包括電池、系統和儲能，其中儲能是在2018年之後才成長的新部門。今年5月聯合再生標下了台電南鹽田儲能系統建置採購標案，該案是台灣單一案場規模最大的儲能系統建置案，額定容量為1.5萬度電，金額6.68億元，估在1年內完工。此案由聯合再生負責系統整合（system integration），另與電池國際大廠Saft（帥福得）、國內重電大廠士林電機、國際認證單位UL共同合作，順利拿下標案。

在模組方面，聯合再生目前產能約600MW,主要生產地為竹和竹南；預計下半年在台南再擴400MW產能，預期7月試產8月量產。根據台電規畫，今年政府太陽能發電安裝量要達8.7GW，估有3GW為新裝置量；聯合再生保守估今年太陽能發電安裝量應有2.2GW，預計公司能拿下約逾5成的模組市占。聯合再生今年以來模組訂單都是超越產能，主要來自於大型案場的貢獻，例如彰化、雲林、花東、屏東等。

(時報資訊)