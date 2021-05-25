國內今天新增281例本土個案，加上校正回歸本土個案261例，總計542例；其中新北市共新增154例本土個案、校正回歸89人；新北市長侯友宜表示，目前新北市累積確診數達1926人，各大醫院已收治528名病患，其中77人重症，重症比例佔15%，比例相當高，並強調若沒辦法讓疫情高峰往下掉，一段時間後會建議中央要停班。

侯友宜宣布，新北除了目前的板橋、中和、新莊、三重啟動強化三級警戒，明天（26日）開始再增加永和、新店兩個區域的熱區防疫中心，也將啟動新店區5里、永和區5里的強化三級警戒，主要設置在活動中心，連續三天啟動強化三級警戒；目前各大醫院已收治528名病患，其中77人重症，重症比例佔15%，比例相當高。

侯友宜說，今天整個到現在新北市確診人數達1926人，還是以板橋，昨天總篩檢數量6647人，是最高的一天，熱區的陽性率達4.48％、4.35％，比總平均的3.67％還要高，證明熱區比較容易感，防疫一定要加強。

侯友宜表示，停不停班是看疫情發展，從5月15日到5月25日這幾天的時間，疫情都在高峰沒有往下掉，尤其疫情熱區陽性率有比一般高，且疫情趨勢沒有往下掉，5月28以前如果目前沒有樂觀條件，再觀察一段時間，「若沒辦法把高峰往下掉，除了擴大管制、防疫之外，到一段時間，我會建議中央必要時要停班」。

中央表示新北市目前仍有164名確診者失聯；侯友宜回應，新北市昨日192個失聯者已全部找回來，同時呼籲大家資料填確實；警察局長黃宗仁說，每個失聯個案都會當作重大刑案辦理，運用重大刑案方法、科技盡量找回失聯者，今日衛生局有通報106件確診失聯，截至目前為止專案小組已找到53件。

(中時新聞網)