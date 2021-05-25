疫情指揮中心宣布全國三級警戒延長至6月14日。 副總統賴清德今天呼籲，因應疫情變化，請大家留意居家線上學習等六項訊息，他說，這場抗疫延長賽，需要國人的配合及諒解，「讓我們一起繼續堅持，嚴守社區防線」。

賴清德在臉書表示，為了降低群聚風險，守護師生健康及學習權益，各級學校及課後照顧中心、補習班停課日也同步延長至6月14日，上課採居家線上學習，他懇請各位家長體諒，同時留意下列訊息：

一丶持續擴充線上教學與學習輔助資源，提供師生更多居家學習管道。

二丶家中有12歲以下學童及身心障礙子女需照顧者，家長可請「防疫照顧假」。

三丶無法進行居家學習者，學校仍會安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

四丶居家線上學習期間，持續強化弱勢學生關懷機制，讓用餐協助不中斷。

五丶各級學校及公私立幼兒園畢業典禮配合停辦，如需辦理，採線上轉播方式辦理。

六丶國中教育會考補考仍維持6月5日及6日舉行，並於6月11日寄發國中會考成績單。

賴清德強調，這場抗疫延長賽，需要國人的配合及諒解，再次提醒大家，外出必須全程配戴口罩，並避免不必要移動、聚會，營業場所須嚴格執行實聯制，「讓我們一起繼續堅持，嚴守社區防線」。

(中時 )