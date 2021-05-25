在世新大學廣電系任教的陳凱倫透過線上上課。（陳凱倫提供）

陳凱倫之前帶著媽媽、老婆一起支持兒子陳鋭的眼鏡品牌。（摘自IG）

資深藝人陳凱倫的29歲獨子陳銳，雖年少輕狂時曾誤入歧途，但他近年創立眼鏡品牌KlassiC經營得有聲有色，目前全台已有8家分店，不過近來疫情嚴峻，全台升至第三級警戒，他因全部店面門市都設在鬧區、百貨公司，完全沒有人流而成了疫情重災戶，他坦言最近業績掉到僅剩1成，光是店租、人事固定開銷已賠了數百萬。他去年曾在疫情緊繃時送了上千副護目鏡給台北市各醫院的醫護人員，24日開始官網也開始販售平價護目鏡，爸爸陳凱倫已先搶購30副送親友自我防護。

陳銳受訪時坦言，眼鏡本來就是要靠實體店面，且原本正要迎接夏季墨鏡銷售旺季，但受疫情衝擊造成生意崩跌，根本沒顧客上門，加上5月份要辦的很多快閃店活動都臨時取消，已簽好合約、下半年要開的第9、10家分店也暫時喊卡，災情慘重；他共有約100位員工要養，如果店休不營業可能賠更慘，目前就是全力改攻網路、走線上購物，「我們本來就是從網路開始做起來的，現在已緊急調整策略。這個方向是對的，但還需要時間」。

除了緊急上架、因應疫情所需的護目鏡，他說最近很多消費者採購藍光眼鏡，因為大家都在家長時間看電腦、滑手機、追劇，更需要配戴藍光眼鏡好好保護好眼睛。

他在世新大學廣電系任教的爸爸陳凱倫，因學校改遠距上課，原本自稱是3C電腦白癡的他，對電腦、網路一竅不通，日前特地向專業人士求教，並花了4、5萬添購電腦、線上上課等器材，就是為了給學生良好的教學品質，且為了不影響高齡93歲的母親養病，他還得特地戴上雙層口罩、護目鏡、淨化卡，再噴長效抗菌護膜液、吸護肺精油後外出，選擇人少的非尖峰時間搭捷運去公司進行線上上課。他說告別3Ｃ白癡後，他還多接了開南大學口條訓練、溝通表達的3小時課程，也全都可以遠距授課。

(中時 )