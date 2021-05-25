網路紅人「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）談話風格辛辣，加上她擁有混血五官、魔鬼身材，也讓蕾菈擁超高人氣，個性直爽的她，不吝嗇展現自己的好身材，而蕾菈今（25日）凌晨就在網上曬寫真舊照，她辣穿黑Bra和小褲褲趴地入鏡，邪惡視角讓蕾菈的蜜桃臀全被看光，畫面辣翻天。

蕾菈凌晨在網上曬寫真舊照，儘管她無奈寫下：「唉，只能發發舊照了...」，但照片尺度太狂，早就嗨翻全網，只見蕾菈身穿黑Bra和小褲褲趴地入鏡，頂著精緻妝容的她，眼神嫵媚地看著鏡頭，而拍照的邪惡視角不只讓她美被背全都露，蕾菈的蜜桃翹臀更是被看光，辣照性感指數破表。

蕾菈辣照釣出反骨成員琳妲、語謙大讚：「深夜這樣辣」，酷炫也直呼：「怎麼半夜突然辣了呢」，蕾菈則害羞說：「因為深夜呀...」、「無聊就要辣」，留言區也狂刷一片好評「我覺得攝影師圖謀不軌」、「這個屁屁」、「蕾菈好辣 口水都快流下來了」、「這個身材真的厲害」。

其實蕾拉以好身材引發轟動已非首次，她日前就曬出6秒火辣短片，蕾菈跪坐姿勢撩人，辣穿透視衣露出蜜桃臀，前凸後翹的S曲線超養眼，不過蕾拉也因人紅是非多，她日前開心分享運動妝穿搭照，未料卻遭網友質疑是假鞋，有話直說的蕾菈也不甘示弱反嗆：「你才假，你全家都假」。

(中時新聞網)