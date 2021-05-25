有些女生不但沒有公主病，還跟女王一樣威風，星座運勢網站「星座上上簽」分享，摩羯座、處女座、獅子座的女生天生氣勢就很強，她們工作能力很好，又喜歡握有主導權，所以在愛情中完全不可能當嬌弱小公主，一定要當那個能夠呼風喚雨的女王。

▍1.摩羯座

摩羯女很獨立，對於生涯規劃有明確的想法，從年輕時就顯得很穩重，不是屬於小女人那種類型，完全不想依賴男人，甚至內心深處有點不信任男人，覺得靠自己最安心。摩羯女非常投入職場，事業心很重，想要什麼就會努力爭取，比起當一個讓人寵愛的公主，摩羯女更想要當一個呼風喚雨的女王，雖然比較辛苦，但內心會感覺非常踏實。

▍2.處女座

處女女在感情中的狀態很多變，她們如果交往不同性格的男伴，就會改變自己的相處模式，因此處女女不一定全都是女王，但她們骨子裡就是流有強勢的血液，再怎麼樣也不會變成一個只能依賴男人的嬌弱公主。當處女女身邊沒人可以依靠，或是她們認為身邊的人很沒用，就會拿出女王氣勢，什麼都想要自己作主，如果她的能力比另一半強，甚至還會帶領對方，反過來讓男人依賴她。

▍3.獅子座

獅子女最重視尊嚴，就算再怎麼愛著對方，也絕對不容許對方打壓自己，她們喜歡握有主導權，掌控感情節奏，相處時也明顯散發出女王般的氣勢。獅子女無論如何都不希望自己淪為依賴男人的小女人，也很怕如果依賴男人後旁人會投以輕視的眼光，所以她們一定要當女王，不想要當個等著人來照顧的小公主。

(中時新聞網)