夜唱團傳播鏈向上發展成美樂蒂K歌鏈，25日再新增1KTV男廚工確診，累計已有17人確診。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

西屯區泰安國小附幼傳播鏈24日爆發，25日已知已有10人確診，其中3人中央還未給編號，等待校正回歸。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中25日新增本土病例11例，朝陽夜唱團已向上發展為美樂蒂傳播鏈，新增確診個案有1名KTV廚工，累計17人確診；而24日爆發西屯泰安國小廚工染疫，確診人數從3人爆增到10人確診不但廚工1家4口全都確診，連幼兒園老師的女兒、父親都證實被感染。

衛生局長曾梓展指出，台中今日新增11例本土確診個案，含4例泰安傳播鏈，包括案案4735女廚工的兒子案5446，幼兒園老師案5300，以及另名幼兒園確診老師的女兒案5444還有另名是幼兒園幼童的媽媽案5447；該傳播鏈已知還有3人確診，包括2名教師及教師的父親，都未列入25日新增個案，仍在等待中央校正回歸。

新增案例也包括一名美樂蒂KTV廚工，案5301，設籍太平25歲男，他曾於5月13日朝陽科大及中國醫大兩夜唱團K歌時當班，累計該傳播鏈有17人確診。

另外，新增為一新北市移入個案3128則是在新北某大學的研究所二年級學生，由於他5月15日即回到台中沙鹿，5月17日發燒，18日由女友陪同急診就醫、20日確診，女友有症狀，已採檢4次，前3次皆陰性，第4次檢驗中。

其他還有目前找不到接觸史及疫區旅遊史關連的還有案5076為44歲工廠男作業員，5月23下午出現發燒症狀至醫院就醫確診。案5302為科技公司32歲女文書，5月20日開始有輕微流鼻水症狀，5月22日出現頭痛、發燒(38.7)情形，5月23日持續發燒，故至醫院採檢確診。

另，案5448、5303為家住東區的父子，父44歲為某科技公司品保人員，父子倆都在5月23日晚上開始發燒，5月24日就醫採檢確診。另案5445例為中區26歲待業女，5月19日曾至東協廣場炸食攤買晚餐，5月20日至21日曾至彰化叔叔家，5月21日開始出現發燒、頭暈、頭痛、流鼻水、乾咳症狀，5月24日就醫採檢確診，感染源待釐清。

(中時 )