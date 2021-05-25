愛情不分身分、年齡，如今老少配、姊弟戀等配對都很常見，但有些組合，實在很難被接受，一名大陸已婚男上節目吐露自己婚姻的真實處境，表示自己老婆癱瘓在床，他卻跟來照顧女兒的岳母日久生情，不管妻子還在同一個屋簷下，就搞起不倫戀，還生了雙胞胎，情節讓人大傻眼。

男星塗磊主持《愛情保衛戰》節目，主要是接受有感情問題的民眾報名，在節目上幫忙解疑惑或調解困擾，最近有名素人來賓，向他告白了自己不尋常的感情生活，他表示娶了個外型亮眼的美女當老婆，夫妻倆結婚5年，感情很好，只是因為小倆口工作忙，還沒能生孩子，不料某天老婆在上班途中發生嚴重車禍，就此全身癱瘓，他除了照顧老婆分身乏術外，心理也對於一輩子無法傳宗接代而揪心。

男子表示，岳母得知此事，著急地搬來他們家，好照顧女兒，不料同住一個屋簷下，他竟對岳母動了心，岳母也感受到這份情愫，內心動搖，於是該男子不顧癱瘓在床的老婆，而跟岳母發生了關係，甚至岳母還懷孕了，為他生下雙胞胎，主持人塗磊跟現場來賓聽了之後，震驚得說不出話來。

男子表示，自己沒有想拋棄老婆，想繼續守護這段婚姻，而節目現場立刻出現批評聲浪，說他真的渣，男子則說自己對岳母是真心的，所以不會在乎輿論，之後岳母也到了現場，表示雖然對女兒感到慚愧，但仍告白女婿：「我沒想過女婿人這麼好」，不少人聽了之後痛罵他們兩人三觀不正，實在沒辦法給出祝福，甚至認為這對誇張的戀人，是製作單位請來配合演出的演員，不是真的。

(中時新聞網)