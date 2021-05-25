參加金樽餐廳喜宴的確診個案位置圖。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣衛生局今天公布部分確診者足跡。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣今天新增8例，累積49人確診。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（25日）新增8例確診，其中5例是校正回歸，累積宜蘭縣已有49人確診，宜蘭縣衛生局表示，新增的8例中有4例是參加5月10日金樽餐廳喜宴者，參加該場喜宴確診的縣民已達10人，外縣市3人（不計入宜蘭縣確診數），喜宴群聚已有13人確診。

今天宜蘭縣新增8例有4例與金樽餐廳喜宴有關，另4例有案4989，為羅東銀河遊藝場女員工之一，解除居家隔離前採檢陽性確診；案4990是在台北工作的縣民，案5340是開車往返宜蘭、新北工作的縣民，都是與確診者有接觸出現症狀採檢後陽性；案5341為80多歲的女性長者，其感染源尚待追查，但她確診前兒子的台北朋友曾來宜蘭作客。

新增的喜宴群聚確診者有案4991，為20多歲女性，她當時坐在第4桌，案4992、4993，則是參加該喜宴的同住者，坐在第3桌的案5342是參加喜宴的男性，他的父母親比他早篩檢出陽性，而該案也在今天確診。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，該場喜宴有6桌，主桌10人1人確診，第2桌9人7人確診，第3桌8人2人確診，第4桌1人確診，加上參加喜宴者傳染給家人，共計13人確診，3人是外縣市，感染源可能與外縣市有關，但還沒完全確定，會再持續追查；雖然已有13人確診，但餐廳員工、賓客與其他喜宴的客人經採檢後均為陰性。

縣府祕書長林茂盛強調，新增8例的來源跟路徑，可以看出有些是聚餐，有的是從雙北地區工作返回，或有人來宜蘭訪友，呼籲鄉親非必要不要跨區移動。

縣長林姿妙表示，疫情嚴峻持續升溫，防疫工作要做好，隨中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延長到6月14日，宜蘭縣餐飲業者禁止內用等管制措施同步延長到6月14日，呼籲鄉親團結合作一起抗疫。

(中時 )