從去年底開始，由於需求提升，全球半導體產業陷入嚴重缺貨，這也讓生產主力的台灣企業訂單爆滿，然而近期台灣接連出現缺水、缺電及疫情爆發等3大利空，若狀況遲遲未緩解，半導體生產存在隱憂，引起國際媒體關注，日媒則點出，台灣的基礎電力建設是否能夠維持經濟蓬勃發展。

日經亞洲評論報導，台灣兩次無預警大停電雖然沒有對半導體企業造成傷害，但停電仍讓生產的連續性處在危險，台積電與聯電等廠商都表示，已遇到可能使小規模生產受阻的電壓驟降。

然而全球晶片短缺的情況下，台灣維持生產至關重要，但此時的停電引發對台灣基礎電力建設出現嚴重擔憂，能否繼續維持經濟蓬勃發展。

除電力短缺外，台灣企業還需要克服疫情爆發及缺水問題，1名不具名的晶片業高管透露，「我們突然面臨一系列危機，缺水、缺電還缺疫苗，我們唯一不缺的就是各行業的需求激增，已排到年底甚至明年之後，但是，如果沒有足夠的水和電，就無法完成這些訂單。」

中央大學副校長、水資源專家吳瑞賢則表示，台灣需要針對基礎建設進行規畫，「台灣需為基礎電力做未來30年到50年的長遠開發規畫，且不受政權交替的影響。」供水方面不僅需要相關措施節約用水，同時也需要增加蓄水設施滿足龐大需求。

報導提及，台灣第1季GDP飆升逾8%，國發會曾預估今年經濟成長率可望超過5％，寫下逾10年來最佳表現，但前提是所有工業生產都保持不變，然而近期水及電力問題凸顯台灣基礎設施的關鍵漏洞，這也導致經濟發展上的擔憂。

(中時新聞網)